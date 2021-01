Een nieuwe spits is broodnodig, maar daarmee zijn de problemen bij PEC nog niet opgelost

trainerscursus PEC-trai­ner Leeroy Echteld toegelaten op hoogste trainers­cur­sus

16 december Assistent-trainer Leeroy Echteld van PEC Zwolle is een van de tien cursisten voor de UEFA Pro opleiding, die in mei begint. Ook Ivar van Dinteren en Roeland ten Berge mogen zich melden in Zeist.