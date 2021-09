Een puntje, een goal én volop kansen, ineens heeft PEC weer een sprankje hoop

IJsselderby / historie GA Eagles kan PEC Zwolle negatief record in eredivisie bezorgen

16 september Go Ahead Eagles kan PEC Zwolle zondag een eredivisierecord in handen drukken. Nooit eerder in het Nederlandse betaalde voetbal verloor een ploeg al zijn wedstrijden in de eerste vijf speelronden van de eredivisie zonder ook maar een doelpunt te maken.