Een racisme-rel en wederom laatste, het was een roerig jaar voor Gerard Nijkamp bij FC Cincinnati

Hij is al een tijdje weg bij PEC Zwolle, inmiddels al bijna anderhalf jaar. Maar dat betekent niet dat Gerard Nijkamp (50) zijn oude club niet meer volgt. Integendeel. Thuis in Cincinnati, in de staat Ohio, houdt hij vrijwel alles bij, inclusief de wedstrijden via Fox Sports. ,,Ik maak mijn agenda altijd wel even vrij.”