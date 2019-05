Een seizoen lang Hollywood aan de IJssel

Paniek in de tent

Het seizoen was amper begonnen of PEC Zwolle stond al op achterstand. In punten, door drie nederlagen, en in bezetting. Diverse posities in het elftal waren of te dun of te dik bezet. Nadat Dirk Marcellis in de kleedkamer bij FC Utrecht in tranen uitbarstte, omdat hij wist dat zijn knie het definitief had begeven, toetste voorzitter Adriaan Visser het telefoonnummer van spelersmakelaar Mino Raiola maar weer eens in. Ouasim Bouy, die de bevriende spelersbegeleider van PEC nergens anders wist te slijten, en Thomas Lam keerden terug. En uit het blik dat Raiola opentrok, rolden ook linksback Alessandro Tripaldelli en spits Gianluca Scamacca. Vrijwel niemand die ze kende. De Italiaanse jeugdinternationals speelden amper en hun huurcontract werd halverwege het seizoen al verscheurd. ‘Paniekaankopen’, bevestigde de ontslagen Van ’t Schip eerder dit jaar in Studio Voetbal.