Een team uit eigen tuin: Edwin Duim als 16-jarige in het eerste elftal van PEC

Nu er in Nederland voorlopig niet gevoetbald wordt, stelt De Stentor elke zaterdagavond aan de hand van een thema een kleurrijk PEC-team op. We graven in het rijke spelersbestand van de club en van de 'aanvoerder' stoffen we een gedenkwaardig verhaal uit het archief van de krant af. In aflevering 4: het zelfopgeleide PEC Zwolle en de jonge debutant Edwin Duim (18-11-2015).

Hij is pas 16 jaar, 11 maanden en 4 dagen oud, maar je hebt het idee dat er een dertigjarige oorlogsveteraan voor je staat die alle loopgraven en slagvelden heeft overleefd. Het is 30 maart 1985 wanneer Edwin Duim de jongste speler ooit wordt die zijn opwachting in het eerste elftal van PEC Zwolle maakt.

De Zwollenaren spelen die dag tegen Roda JC en verliezen met 3-4. ,,Rond zes uur kwam ik op het stadion, waar trainer Co Adriaanse me vertelde dat ik in plaats van de zieke René IJzerman zou spelen.” Het is voor het eerst dat veel supporters kennismaken met de groeibriljant die geboren is in Holtenbroek, opgroeit in de Pierik en als jeugdspeler begint bij Zwolsche Boys.

Ledenpasje zien

Hij is groot en sterk, heeft veel spelinzicht en beschikt bovendien over een keihard schot. De routiniers in het elftal van PEC Zwolle kijken toe en accepteren van het eerste moment zijn vakmanschap. ,,Ik ben bij de D-pupillen van Zwolsche Boys begonnen en had toen al veel meer lengte en fysieke kracht dan de meeste medespelers en tegenstanders. Het gebeurde geregeld dat clubs mijn ledenpasje wilden zien, om te controleren of ik echt een D-pupil was.”

Duim begint als laatste man en valt al snel op bij de scouts van de KNVB. Hij wordt geselecteerd in de regionale jeugdselectie. Bij Zwolsche Boys slaat Duim de B-jeugd over. PEC Zwolle meldt zich voor het eerst in 1981, maar Duim wimpelt de interesse af. Twee jaar later verkast hij echter alsnog en gaat er in de A1 spelen, onder trainer Ype Hamming.

,,Het was een periode waarin het allemaal heel snel ging met mij. Zowel bij PEC Zwolle als bij de KNVB. Ik speelde in het nationale elftal onder 16 en moest daardoor geregeld naar Zeist. Tijdens een testwedstrijd stond Rinus Michels langs de lijn te kijken. Ik speelde goed en hij vroeg aan mijn toenmalige coach Ger Blok of ik doorgeschoven kon worden naar onder 18, om in dat elftal linksback te spelen. De linksback van Nederland onder 18 was namelijk geblesseerd. Michels is dus degene geweest die mij voor het eerst op die positie heeft neergezet.”

Trainingskamp naar Marokko

In Zwolle stroomt Duim in 1984/1985 door naar het tweede elftal en krijgt in de winterstop op zestienjarige leeftijd een verrassend telefoontje van manager Henk van Ginkel. ,,Trainer Co Adriaanse wilde dat ik met het eerste elftal mee zou gaan op trainingskamp naar Marokko. Ik heb zelf toestemming gevraagd aan de schoolleiding. Gelukkig waren mijn cijfers wel in orde, dus men maakte er geen probleem van.”

In Marokko, waar PEC Zwolle mede dankzij de connecties van speler Aziz Doufikar een aantal oefenwedstrijden speelt, maken met name de tegenstellingen tussen arm en rijk indruk op de spelersgroep. ,,Het ene moment sliepen we in een luxueus hotel in Casablanca en het andere moment in een hotel zonder verwarming, zodat we onze trainingspakken ‘s nachts maar aanhielden om het warm te krijgen.”

Quote Het ene moment sliepen we in een luxueus hotel in Casablanca en het andere moment in een hotel zonder verwarming Edwin Duim

Het seizoen 1984/1985 eindigt in mineur, omdat PEC Zwolle degradeert naar de eerste divisie. Het jaar erop promoveert de club gelijk weer naar de eredivisie. ,,We wonnen op een dinsdagavond van Willem II, maar in Zwolle was amper sprake van een feestje. De hoofdtribune was dat jaar afgebrand en ik herinner me dat we na afloop zelf onze drankjes moesten betalen.”

Huiswerk maken in de auto

De combinatie KNVB, school en PEC Zwolle is tegelijkertijd erg hectisch. Duim komt uit voor zowel Nederland onder 17 als Nederland onder 18 en speelt internationale toernooien in Frankrijk, Italië en Zwitserland in een groep met onder andere Frank Verlaat en Erik Viscaal. ,,Op wedstrijddagen van de KNVB ging ik ‘s ochtends op mijn fiets naar school, waar ik door mijn vader om half drie ‘s middags werd opgepikt. Onderweg naar bijvoorbeeld Waalwijk maakte ik dan in de auto mijn huiswerk.”

Het jaar dat volgt in de eredivisie (1986/1987) is er voor de dan nog steeds maar achttienjarige Duim eentje om in te lijsten. ,,Dean Wilkins wilde in het begin van dat seizoen niet bijtekenen en ik kreeg daardoor van Adriaanse een kans. We voetbalden heel aanvallend en gedurfd. Uit bij Ajax speelden we bijvoorbeeld achterin gewoon één op één. Wilkins kwam terug, maar ging op het middenveld spelen dus ik behield mijn plek in de basis.”

Het voetbalblad ELF doet in die tijd onderzoek naar de spelers met het hardste schot in de eredivisie. Edwin Duim staat met 128 km/u op de eerste plaats.

Wel of geen interesse?

Wanneer PEC Zwolle, met Edwin Duim als aanvoerder, in 1989 degradeert en de club financieel langs de afgrond scheert, vindt er een exodus plaats. SC Heerenveen toont interesse, maar PEC Zwolle wil Duim niet laten gaan. ,,Er waren na de degradatie al zoveel spelers vertrokken, dus ik begreep wel dat ze me wilden houden. Of er al eerder interesse is geweest van clubs weet ik trouwens niet. In die tijd hoorde je daar als speler eigenlijk nooit iets van.”

In het seizoen 1990/’91, wanneer de club voor het eerst FC Zwolle heet, geldt Duim met zijn 22 jaar al als één van de cultuurbewakers. ,,Toch merkte ik dat ik er steeds minder plezier in had. In 1994 besloot ik mijn contract in te leveren en ben gestopt. Ik kon terugkijken op een lange carrière en vond het mooi geweest.”

(Gerjos Weelink, De Stentor, 18-11-2015, uit de serie ‘PEC-Man’)

Naschrift: Tot zondag 11 maart 2018 was Edwin Duim de jongste debutant voor PEC Zwolle in de eredivisie. Die middag, in het stadion van FC Groningen, was daar ineens verdediger Sepp van den Berg, nu speler van de Engelse grootmacht Liverpool. De Zwollenaar kwam halverwege de wedstrijd in de ploeg, zijn officiële debuut op het hoogste niveau, 16 jaar, 2 maanden en 19 dagen oud. Van den Berg loste Duim daarmee af. De 52-jarige Zwollenaar stopte in 1994 bij PEC en werd later trainer van onder meer IJVV en Lemelerveld.