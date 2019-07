Eenrichtingsverkeer zonder spookrijders en smaakmakers bij aftrap PEC Zwolle

Peter Bosz, boezemvriend van John Stegeman en ook één van de intimi die hij raadpleegde alvorens hij de pikante overstap naar Zwolle maakte, kwam er een jaar of vijf geleden maar eerlijk en open voor uit. ,,Met profclubs tegen amateurs oefenen, is alleen goed voor blessures”, stelde Bosz, tegenwoordig trainer van Bayer Leverkusen. Dus speelde de toenmalige coach van Vitesse alleen nog tegen profclubs. Of Stegeman de potjes tegen hobbyisten ook liever mijdt? ,,Ik ben op laatste moment binnengekomen, dus ik had weinig in de melk te brokkelen”, reageert de coach diplomatiek en met een knipoog.

,,Ik kan me goed voorstellen dat de club de provincie in wil en dat er bepaalde afspraken gemaakt zijn met Wijthmen, waar twee geweldige matten liggen. De mensen hier doen daar dag en nacht hun stinkende best voor. Het is ook een gebaar naar hen toe. Als de kans zich voordoet, voetbal ik het liefst ook onder weerstand. Dan ben je echt aan het trainen. Dat neemt niet weg dat je het met minder weerstand zo goed mogelijk moet invullen. Dat hebben we gedaan.”

Veredelde conditietraining

Stegeman was redelijk tevreden over zijn officieuze debuut, waarbij PEC Zwolle een combinatieteam uit Dalfsen elf keer naar het eigen netje speelde. ,,Voor mij zijn dit veredelde conditietrainingen. Jongens gaan 45 minuten volle bak. We werken er vooral aan om vastigheid en duidelijkheid in de speelwijze te krijgen. Dat moet straks, op 2 augustus tegen Willem II, zo goed mogelijk afgestemd zijn.”

Volledig scherm De onlangs gecontracteerde Dean Huiberts was zaterdag in Wijthmen één van de jeugdige spelers die zich mocht laten gelden bij PEC Zwolle. ,,Er kan altijd iemand positief verrassen", stelt coach Stegeman © BSR AGENCY

Buiten het veld drukte Stegeman bij de kennismaking zijn stempel al door te stellen dat mobieltjes tijdens het eten uit den boze zijn en zijn spelers hoedjes en petjes beter helemaal thuis kunnen laten. In het snikhete Wijthmen werden zaterdag ook de contouren van de aanvallende speelwijze die hij voor ogen heeft langzaamaan zichtbaar. Spelers kregen alvast en vooral de opdracht mee zo snel mogelijk te storen, waar in de eerste sessies ook de nadruk op ligt.

Kersten en creativiteit

Quote We hebben nog meer spelers nodig die meteen klaar zijn om in de eredivisie te voetballen.” John Stegeman, Trainer PEC Zwolle Op het biljartlaken van de buurman oogden spelers als Rick Dekker, Clint Leemans, Zian Flemming en Stanley Elbers bijzonder gretig na de trainerswissel. Van sparren was echter nauwelijks sprake. Het was in Wijthmen tegen FC Dalfsen namelijk éénrichtingsverkeer. Zonder spookrijders. Maar ook zonder attracties. De huidige selectie van PEC puilt, helemaal na het vertrek van Younes Namli en Kingsley Ehizibue, namelijk niet bepaald uit van de smaakmakers. PEC poogt daarom niet alleen de erfenis van Sepp van den Berg toe te spelen naar Den Bosch-verdediger Sam Kersten, maar hoopt Stegeman ook snel over een paar creatievelingen te kunnen laten beschikken.

,,We kijken eerst binnen onze eigen club rond. Het is mooi dat jonge jongens zich nu kunnen laten gelden. Er kan altijd iemand positief verrassen. Aan de andere kant moet je er als club ook niet voor weglopen als er spelers in de diepte bij moeten komen. We hebben nog meer spelers nodig die meteen klaar zijn om in de eredivisie te voetballen.”