Eerst mazzel, daarna pech: PEC Zwolle pakt thuis een punt tegen FC Utrecht

Minuut 71 gaat in, het spel ligt even stil. Het wachten is op de videoscheidsrechter in Zeist, die aandachtig naar de beelden kijkt. Staat Jesper Drost wel of geen buitenspel bij het maken van de 2-1? Op het veld drentelen de spelers wat heen en weer.

Niet veel later maakt arbiter Danny Makkelie het inmiddels wereldberoemde VAR-gebaar, gevolgd door een arm in de lucht: buitenspel. De goal van Drost, net ingevallen, gaat niet door.

Eigen doelpunt

Pech voor PEC, dat eerder op de avond nog mazzel heeft. Want na 32 minuten spelen brengt een eigen doelpunt van Django Warmerdam de Zwollenaren, na een schot van Mustafa Saymak, aan de leiding.

Warmerdam doet dat op bekend terrein. In het seizoen 2016-2017 is de linksback de uitblinker in het voor PEC zo moeizame jaar. Hij verdient er een transfer mee naar FC Groningen, de club waar hij tot 2020 speelt alvorens hij de stap naar FC Utrecht maakt.

Sneu is het wel, dat eigen doelpunt. De vleugelverdediger doet namelijk nog zo voorzichtig. Hij heeft de handen op zijn rug, om te voorkomen dat hij hands maakt in het zestienmetergebied. In plaats daarvan draait hij weg en voelt hij de bal - afkomstig van de voet van Saymak - tegen zich aan ploffen. Keeper Maarten Paes staat op het verkeerde been en kan niet voorkomen dat PEC de leiding pakt: 1-0.

Gelijkmaker

Houdt PEC die voorsprong vast? Dat niet, want na een uur spelen tekent Mimoun Mahi voor de verdiende gelijkmaker. De vleugelaanvaller wordt de diepte ingestuurd, staat net geen buitenspel en passeert keeper Michael Zetterer in de verre hoek: 1-1. PEC kan dus opnieuw beginnen.

Even denkt de thuisploeg daarin te slagen, als de net ingevallen Drost de bal binnenglijdt. Maar na de blijdschap volgt de teleurstelling als duidelijk wordt dat Makkelie het doelpunt alsnog afkeurt.

Het blijkt niet de laatste ingreep van de VAR: in de slotfase wordt een rode kaart van Thomas Lam omgezet in geel. Mede daardoor kan PEC Zwolle het punt tegen FC Utrecht over de streep trekken in een wedstrijden die eigenlijk ook geen winnaar verdient.

PEC Zwolle-FC Utrecht 1-1 (1-0). 32. Warmerdam 1-0 (eigen doelpunt), 59. Mahi 1-1.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten (76. Doué), Lam, Paal; Nakayama, Huiberts (67. Strieder), Saymak (67. Drost); Reijnders (81. Van Duinen), Tedic, Pherai.

