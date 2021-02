Eerst onder vuur, maar ook hattrick op transfermarkt: seizoen van technisch manager PEC begint nu écht

LIVEBLOG Wéér geen succes voor PEC Zwolle in de Kuip, ook niet na het inbrengen van debutant Misidjan

13 januari PEC Zwolle wordt in de slotfase pas gevaarlijk tegen Feyenoord, maar de trekker overhalen in de Kuip blijkt wederom een lastig karwei. De Rotterdammers scoren wél en grijpen daarom de zege: 1-0. Positief voor PEC is het debuut van vleugelaanvaller Virgil Misidjan, die in zijn eerste wedstrijd een aardige indruk achterlaat.