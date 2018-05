Eerste AZ-minuten van Reijnders tegen oude club PEC

AZ schiet Europese droom PEC Zwolle aan diggelen

16:37 Het seizoen van het barslechte PEC Zwolle ging zondagmiddag met een dreun in het slot. Het laatste sprankje hoop op de play-offs om Europees voetbal verdween met de even pijnlijke als kansloze 6-0 nederlaag tegen AZ en de winst van ADO Den Haag in Kerkrade.