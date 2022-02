Eerste basisplaats lonkt voor Maikel van der Werff sinds zijn terugkeer bij PEC

voorbeschouwingPEC-trainer Dick Schreuder houdt nog een kleine slag om de arm. Maar mocht de 32-jarige Maikel van der Werff zaterdagochtend geen klachten hebben, dan start de centrale verdediger tegen SC Cambuur (aanvang 18.45 uur) voor het eerst zijn terugkeer in Zwolle in de basis.

Van der Werff vervangt Siemen Voet, de Belgische verdediger die is geschorst nadat hij zaterdag tegen NEC (1-1) rood had gekregen na een forse overtreding op Elayis Tavsan. Een aderlating, aldus Schreuder. ,,Siemen had in het begin wat moeite met de manier hoe wij spelen. Maar daarna heeft hij het gewoon heel goed gedaan.”

Als vervanger voor Voet had Schreuder ook voor Rav van den Berg kunnen kiezen. Maar geeft, mede door vanwege zijn ervaring, de voorkeur aan Van der Werff, die onlangs bij PEC terugkeerde, nadat hij al een tijdje had meegetraind met de Zwollenaren. Al verwacht de trainer niet dat Van der Werff, die eerder al in de slotfase inviel tegen Willem II en SC Heerenveen, een hele wedstrijd kan spelen. ,,Maar een uur moet zeker mogelijk zijn.”

Mees de Wit

Ook Mees de Wit, die vorige week nog ontbrak omdat hij ziek was, keert terug bij de Zwollenaren. De Amsterdammer neemt tegen Friezen zijn vertrouwde positie in, als opkomende linksback. Dat betekent dat Djavan Anderson, de huurling van Lazio die tegen NEC debuteerde als linkerverdediger, op de bank zit.

Volledig scherm PEC-trainer Dick Schreuder noemt SC Cambuur een gevaarlijke ploeg die goed omgaat met de kansen. © Pro Shots / Niels Boersema

Het meespelen van Thomas van den Belt, de middenvelder die zich na de winterstop in de basis had geknokt, is onzeker. De Kampenaar sukkelt al de hele week met zijn kuit. Kenneth Paal ontbreekt sowieso. De verdediger trainde de laatste dagen wel weer mee met de groep, maar zit niet in de wedstrijdselectie.

Stijgende lijn

In Friesland hoopt PEC, dat verder Sam Kersten en Samir Lagsir mist, niet alleen de stijgende lijn van de laatste weken door te zetten, maar ook voor het eerst in maanden de laatste plek in de eredivisie te verlaten. Al zal dat niet eenvoudig worden, meent Schreuder.

Hij noemt SC Cambuur een gevaarlijke ploeg die goed omgaat met de kansen. Dat de promovendus, de nummer acht op de ranglijst, de laatste vijf wedstrijden niet heeft gewonnen, zegt hem dan ook niet zoveel. ,,En wat je ook niet moet vergeten: thuis hadden we geen schijn van kans”, aldus Schreuder, die het jammer vindt dat het duel op kunstgras wordt gespeeld. ,,Daar heb ik niks mee.” Om verrassingen te voorkomen, trainde hij met PEC de laatste dagen wel op kunstgras.

Vermoedelijke opstelling: Lamprou; Van Polen, Van der Werff, Nakayama; Reijnders, Strieder, Saymak, Clement, De Wit; De Waal en Darfalou.