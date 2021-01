Eerste basisplaats lonkt voor PEC-aanwinst

PEC-trainer John Stegeman keek maandagmiddag met een glimlach terug op afgelopen weekeinde, waarin de Zwollenaren, mede dankzij drie doelpunten van Reza Ghoochannejhad, duidelijk afstand hadden genomen van de onderste regionen.

Het zadelde Stegeman - die met PEC is opgeklommen naar een 12de plek, met 20 punten uit 18 duels - alleen wel met een luxe probleem op. Want wie stelt hij tegen zijn oude club op: de ervaren spits die op stoom is of zijn aanwinst, voor wie het duel in Tilburg vrijdag nog te vroeg kwam?

Stand-in van Tedic

Stegeman hield na de afsluitende training de kaarten tegen de borst toen hem gevraagd werd wie hij tegen Heracles Almelo als diepe spits laat beginnen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat hij dinsdagavond in Zwolle met Buitink zal starten. Daarvoor is de Nijkerker natuurlijk ook gehaald, als stand-in van de lang geblesseerde Slobodan Tedic.

Klopt, zei Stegeman. ,,De intentie is natuurlijk wel dat Thomas gaat voetballen.’’ Want Buitink voegt niet alleen diepte in het spel toe van de moeilijke scorende Zwollenaren. Volgens Stegeman is de Nijkerker ook een echte doelpuntenmaker. ,,Je ziet aan alles dat Thomas een aanvaller is. Zo zoekt hij altijd de oplossing naar voren.”

Druk

Stegeman verwacht uiteraard doelpunten van zijn aanwinst, maar hij wil geen aantal noemen. ,,Je gaat iemand niet onnodig druk opleggen. Maar het is duidelijk dat Thomas wel een neusje voor de goal heeft. Dat liet hij niet alleen bij Vitesse zien, maar de laatste dagen ook bij ons op de training.”

Tegenover de komst van Buitink staat het afhaken van Mike van Duinen. De aanvaller heeft nog teveel last van zijn enkel die vrijdag een flinke optater had gekregen. Het meespelen van Kenneth Paal, de verdediger die in Tilburg eveneens voor rust de strijd moest staken, is nog twijfelachtig.

Strieder terug

Mustafa Saymak, die tegen Willem II ook al ontbrak, speelt sowieso niet. Rico Strieder, de vrijdag op het laatste moment afhaakte, is wel weer van de partij.

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal/Nakayama; Strieder, Reijnders, Huiberts; Misidjan, Buitink en Clement.