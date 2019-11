Eerste minuten voor Van Duinen bij PEC: ‘Het moest eerst écht goed aanvoelen’

Van Polen

Anderhalve week geleden zat Van Duinen tegen FC Twente (2-1) wel weer bij de wedstrijdselectie, maar bleef een invalbeurt uit. Toen zijn ploeggenoten vier dagen later in Duitsland oefenden tegen Bundesligaclub 1. FC Köln (0-0), bleef de Hagenees achter in Zwolle. Van Duinen voelde zich nog niet 100 procent klaar voor zijn rentree. In Duitsland kwam routinier Bram van Polen wél weer voor het eerst in actie na zijn blessure (schouder). De verdediger speelde dinsdagmiddag evenals Van Duinen een helft mee tegen Jong NEC en is klaar voor een terugkeer in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht.