Eerste punt voor PEC Vrouwen in kampioensgroep

VIDEO Stiften met Van Oostrum: Oud-spits schiet nog altijd met scherp en bakt met liefde in De Polderpan­nen­koek

28 maart Dat Michel van Oostrum, goalgetter van weleer, het scoren op zijn 53ste nog niet is verleerd, is niet zo verwonderlijk. Dat hij tegenwoordig de kost verdient met zijn restaurant De Polderpannenkoek, is wel heel bijzonder. ,,Meestal sta ik achter de bar. Op zondag ben ik de chefkok en bak ik de pannenkoeken”, zegt Van Oostrum in Stiften.