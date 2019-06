Eerste ‘veredelde conditietraining’ PEC Zwolle kan Stegeman redelijk bekoren

‘Sepp slaagde met een 7 voor Engels dus dat zit wel goed in Liverpool’

28 juni Apetrots is Ruben Soppe op zijn mentorleerling Sepp van den Berg. ,,Zijn transfer is hier het gesprek van de dag. En dan vooral de vraag of het een goede keus is natuurlijk’’, zegt de docent van het Centre for Sports & Education in Zwolle. Dat vertrouwen is er wel, zeker bij Soppe. ,,In de toekomst vormen Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever een vaste waarde in de centrale verdediging bij Liverpool.’’ Oma Henny is dolblij voor haar kleinzoon. ,,Maar voor mij is het wat minder leuk. Ik ga hem nu een stuk minder vaak zien.’’