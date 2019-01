Ehizibue: ‘Dit was de moeilijkste beslissing uit mijn leven’

Niet te weigeren

Ehizibue is een gevoelsmens. Dat zegt hij deze zaterdagavond vaker dan één keer. En zijn gevoel zei hem dat hij niet bij Genoa moest tekenen. Ook al was hij al medisch gekeurd. ,,Ik kon er geen vrede mee hebben in mijn hart”, is de Zwollenaar eerlijk. In Italië kon hij een bedrag met zes nullen opstrijken. ,,De aanbieding was top en eigenlijk niet te weigeren, maar ik stond er niet helemaal achter. Het was de moeilijkste beslissing uit mijn leven. Bij Genoa waren ze niet blij. De club had iedereen gestuurd om me over te halen, ze wilden me echt heel graag hebben.”