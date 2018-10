Ehizibue gaat als captain 100 eredivisieduels volmaken voor PEC Zwolle

PEC Zwolle moet het voorlopig namelijk stellen zonder Bram van Polen. De captain herstelt de komende weken van knieklachten. Daardoor draagt Ehizibue, waarschijnlijk net als tegen Feyenoord, ook in het thuisduel met Heracles de aanvoerdersband.

Die derby wordt zijn honderdste wedstrijd in de eredivisie. In december 2014 geleden debuteerde de zelf opgeleide Ehizibue op bezoek bij Willem II (0-1) als invaller voor PEC. De afgelopen vier jaar groeide de snelle verdediger, die op meerdere posities speelde, uit tot een vaste waarde in het Zwolse elftal.