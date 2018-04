Ehizibue over veroorzaakte penalty: Geen overtreding, wel leermoment

Column Voltreffers

8:31 Denk je alles gehad te hebben, loop je in Eindhoven nog even tegen een afgang aan. En wat voor één. Binnen tien minuten 2-0 achter, tien minuten later al je eerste ongedwongen wissel doorvoeren en zes minuten voor het eind nota bene door moeder natuur uit je lijden verlost worden bij een 6-0 achterstand. Je kunt er een symboliek in zien, de grootste nederlaag van Go Ahead Eagles bij Jong PSV waarmee het seizoen letterlijk en definitief in het water viel. En een code geel (noodweer) en code rood (samenstelling selectie) ineen. Hoe toepasselijk?