EINDE | PEC Zwolle boekt kostbare zege op concurrent Excelsior

PEC Zwolle heeft zondagavond een uiterst kostbare overwinning geboekt: 0-2. Tegen directe concurrent Excelsior sloegen de Zwollenaren in de slotfase genadeloos toe via Kingsley Ehiuzibue en Younes Namli.

Met de winst nam PEC Zwolle in ieder geval voor even weer wat afstand van de degradatiestreep en klom het naar de twaalfde plek. Het gat met de gevreesde play-off plaatsen is 4 punten. Over twee weken, na de interlandperiode, wacht het thuisduel met FC Emmen. De zege van PEC Zwolle – alweer de dertiende opeenvolgende wedstrijd zonder verlies tegen Excelsior - was verdiend. Vooral voor rust was de ploeg heer en meester.

Van Polen

Bij PEC Zwolle keerde Bram van Polen tegen Excelsior terug in de basis na zijn ziekte. Hij nam de plek als rechtsback over van Kingsley Ehizibue, die zich op zijn beurt als rechtsbuiten meldde aan het aanvalsfront waar hij de geschorste Vito van Crooy verving. Trainer Jaap Stam hield daarmee zijn verdedigingscentrum – Thomas Lam/Darryl Lachman - intact. Het pakte voor rust prima uit.

Kansen

In de eerste helft was PEC Zwolle de bovenliggende partij. Combineerde naar hartelust en voetbalde zes prima mogelijkheden bij elkaar. Nadat Younes Namli en Mike van Duinen keeper Alessandro Damen al op de proef stelden was na een half uur de beste kans voor Lennart Thy. De Duitse aanvaller knikte de bal, na een fijn aangesneden hoekschop van Namli, richting de verre hoek. Maar opnieuw kreeg doelman Damen er een handje achter. Kort voor rust waren Thy en Van Duinen opnieuw kansrijk, maar tot een doelpunt leidden de inzetten niet. En Excelsior? Dat speelde voor rust amper wat klaar. PEC Zwolle-doelman Mickey van der Hart kon zijn vingerkwetsuur ook in Rotterdam in alle rust verder laten genezen. De goalie hoefde geen enkele keer handelend op te treden.

Het enige minpunt in de eerste helft van PEC Zwolle waren de gele kaarten voor Thomas Lam en Bram van Polen. Het duo is over twee weken geschorst tegen FC Emmen.

Dreigend

In de tweede helft beet Excelsior meer van zich af. Binnen vijf minuten moest Van der Hart al een schot van MIkael Anderson onschadelijk maken. De Rotterdammers bleven dreigender en PEC Zwolle moest achteruit. De schotloosheid van Excelsior de laatste weken – de ploeg van trainer Poldervaart scoorde half februari tegen FC Emmen voor het laatst – werd echter wederom pijnlijk zichtbaar.

Aan de andere kant liet PEC Zwolle zich pas na twintig minuten voor het eerst zien. Pelle Clement werd vrij gespeeld door Mike van Duinen, maar verprutste de flinke kans. Amper tweehonderd tellen later ontsnapte Ehizibue aan de aandacht, kwam naar binnen, maar weer was keeper Damen baas voor eigen doel. PEC Zwolle pakte het initiatief maar de dreigende schot van Gustavo Hamer en Namli vonden het net niet.

Bevrijding

Acht minuten voor tijd was het echter gelegenheidsaanvaller Kingsley Ehizibue die eindelijk het gaatje vond achter keeper Damen. Zij n kopbal ging via de paal binnen. Het was het nekschot voor het aangeslagen Exce.sior dat even later Namli te veel ruimte gaf. De begaafde technicus wandelde door de defensie en schoot simpel de 0-2 binnen.

Excelsior-PEC Zwolle 0-2 (0-0). 82. Kingsley Ehizibue 0-1, 84. Younes Namli 0-2.

Scheidsrechter: Siemen Mulder.

Toeschouwers: 4093.

Gele kaart: Thomas Lam, Bram van Polen (PEC Zwolle).