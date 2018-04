Einde seizoen dreigt ook voor Namli door knieblessure

PEC Zwolle laat weten dat het om een botkneuzing in de knie gaat en dat de komende dagen moet blijken of Namli beschikbaar is voor het belangrijke uitduel met AZ zondag. Die laatste reguliere wedstrijd van het seizoen, waarin PEC nog een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal moet bemachtigen, gaat waarschijnlijk ook aan Ryan Thomas voorbij. De spelmaker viel tegen Willem II uit met hamstringklachten. De ernst van zijn blessure is echter nog niet bekend.