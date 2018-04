Einde seizoen voor Marinus, einde PEC Zwolle-periode voor Nijland

Voor Nijland is dat helemaal wrang; de aanvaller, die bezig is aan zijn vijfde seizoen bij PEC Zwolle, keert na de zomer niet terug in de Overijsselse hoofdstad. Dat betekent dat hij zijn laatste wedstrijd in het blauw-witte shirt al heeft gespeeld. ,,Stef is nog lang niet klaar om met de groep mee te trainen", zei trainer John van 't Schip, die daarmee een snelle rentree uitsloot.