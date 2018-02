Eindhovense misère voor geplaagd en aangeslagen PEC Zwolle

Want dat PEC Zwolle voor de vierde keer op rij verloor in Eindhoven was voor niemand een verrassing. Zonder de geblesseerde sterkhouders Bram van Polen, Mustafa Saymak en Ryan Thomas en de geschorste keeper Diederik Boer was een puntloze thuisreis vooraf eigenlijk wel ingecalculeerd. Erger was dat PEC Zwolle tegen PSV niet alleen de wedstrijd verloor. Ook de rode kaart van keeper Mickey van der Hart en het vroeg uitvallen van Rick Dekker met een knieblessure bezorgden Van ’t Schip hoofdbrekens. Dat Mike Hauptmeijer zijn debuut als prof na de rust met meerdere reddingen glans gaf, maakte was goed voor een bescheiden glimlach bij het aangeslagen en aanvallend onmachtige PEC Zwolle.

Dekker

De eerste helft was lange tijd amper om aan te gluren in Eindhoven. Na een aftastende openingsfase schrikt het Philips-stadion pas voor de eerste keer op als Rick Dekker na een stevige charge van Bart Ramselaar tegen de grond gaat. De Zwolse middenvelder die de laatste jaren al zo veel fysiek leed te verstouwen kreeg, lijkt opnieuw zijn knie te verdraaien, maar kan het duel vervolgen. Voor even, want het blijkt uitstel van executie. Dekker moet na een klein half uur de handdoek gooien en wordt vervangen door Terell Ondaan. De ernst van de blessure is ongewis voor Dekker, die afgelopen oktober zijn rentree maakte bij PEC Zwolle na een kruisbandblessure.

Saai

In het half uur daarvoor is het voetballend vooral een saai schouwspel in Eindhoven en dat mocht vooral PSV zich aanrekenen. Traag en stroperig probeerde de koploper van de eredivisie in een veel te laag tempo een bres te slaan in het hechte Zwolse bolwerk. De ploeg van trainer Phillip Cocu slaagde daar amper in. Na twaalf minuten moest keeper Mickey van der Hart voor de eerste keer in actie komen, maar veel moeite had de goalie niet met de afstandsknal van Marco van Ginkel.

Rode kaart

Nadat Stef Nijland met een dappere poging PSV-keeper aan het werk had gezet, kwam pas kort voor rust de echte opwinding. Luuk de Jong had na een prima pass van Steven Bergwijn moeten scoren, maar het is Van der Hart die PEC Zwolle op de nul houdt. Het zal de laatste daad blijken van de Zwolse goalie. Amper twee minuten later breekt Lozano door en is het de onbesuisd uit zijn doel komende Van der Hart die aan de noodrem trekt. Scheidsrechter Gözübüyük kan weinig anders dan de rode kaart trekken voor de Zwolse doelman. Het maakt na twaalf minuten alweer een einde aan de invalbeurt van Ondaan, die door trainer Van ’t Schip naar de kant wordt gehaald om derde keeper Mike Hauptmeijer zijn debuut in het betaalde voetbal te laten maken onder de Zwolse lat. Als PSV in de blessuretijd van de eerste helft via Luuk de Jong ook nog eens de 1-0 maakt – Hauptmeijer oogde ongelukkig – is de Zwolse misère wel zo’n beetje compleet.

Kansloos

In de tweede helft is het eenrichtingsverkeer, maar kan PEC Zwolle twintig minuten lang de poort gesloten houden dankzij meerdere prima reddingen van Hauptmeijer die de nerveuze kriebels de baas is. In de 65ste minuut is Hauptmeijer echter kansloos en knikt De Jong zijn tweede van de avond binnen.

PSV rook bloed bij het gewonde PEC Zwolle en voerde het tempo verder op. Opnieuw De Jong en even later Joshua Brenet tilden de stand naar 4-0. Maar op dat moment had PEC Zwolle al meer dan genoeg andere zorgen om over na te denken.

PSV-PEC Zwolle (1-0). 45+3. Luuk de Jong 1-0 , 65. De Jong 2-0, 72. De Jong 3-0, 79. Joshua Brenet 4-0.

Scheidsrechter: Gözübüyük. Rode kaart: 42. Mickey van der Hart (PEC Zwolle). Gele kaart: Marco van Ginkel (PSV), Nicolás Freire (PEC Zwolle). Toeschouwers: 32.800.