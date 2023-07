EK-finale is niet weggelegd voor Danique Noordman en Oranje O19, Spanje is te sterk

In het Belgische Tubize was Spanje duidelijk het betere team. De titelverdediger nam vroeg de leiding via een treffer van Julia Bartel, de speelster van Barcelona scoorde in de herkansing nadat een voorzet door keepster Femke Liefting was weggewerkt.

Die klap kwam hard aan bij Oranje, dat in de eerste helft ontsnapte aan een grotere achterstand. Pas in blessuretijd kwam er iets wat leek op een kans. Noordman, uit Dalfsen, kon na een hoekschop in tweede instantie inschieten, maar doelvrouw Meritxell Font Oliveras pareerde de inzet eenvoudig.

Strafschop

Met het mes op de keel probeerde Nederland in de tweede helft de gelijkmaker af te dwingen. Uitgespeelde kansen kwamen er niet, de unieke kans om te scoren kwam er wel. Na een overtreding op Robine Lacroix kreeg Oranje een strafschop, maar de inzet van Rosa van Gool (Ajax) werd gekeerd door keepster Font. Bij Nederland bleef Nayomi Buikema, nieuweling van PEC Zwolle, de hele wedstrijd op de bank.

Spanje haalde voor de tiende keer de finale in deze leeftijdsgroep. Oranje won het kampioenschap van deze lichting slechts eenmaal, in 2014 in Oslo. Speelsters uit dat team zijn nu dragende krachten in het grote Oranje: Vivianne Miedema, Jill Roord en Dominique Janssen.

