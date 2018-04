EK lonkt voor Van den Berg; PEC mist verdediger mogelijk in apotheose

Sepp van den Berg is door bondscoach Kees van Wonderen opgenomen in de voorselectie van Oranje Onder 17, dat van 4 tot 20 mei deelneemt aan het EK. Mocht de 16-jarige verdediger deelnemen aan het evenement in Engeland, dan zal hij de laatste competitiewedstrijd van PEC Zwolle, uit tegen AZ, en eventueel de play-offs voor Europees voetbal moeten laten schieten.

Van Wonderen heeft 37 namen op zijn voorlopige lijst gezet, waarvan er uiteindelijk 20 meegaan naar het EK. Van den Berg is daarin een bijzonder geval, omdat hij de enige junior in de voorlopige selectie is die al op het hoogste niveau acteert. Daardoor botst zijn programma bij PEC Zwolle met die van het Nederlandse jeugdelftal op en in aanloop naar het EK. Zo verzamelt de definitieve selectie van Oranje onder 17 op 29 april in Zeist, de dag dat PEC tegen Willem II speelt.

Die wedstrijd is niet het grootste probleem, omdat Van den Berg met een dagje respijt zich op maandag bij Oranje kan melden. Zeker is wel dat het talent bij deelname aan het EK niet kan meedoen in het laatste competitieduel van PEC met AZ, op 6 mei. Een dag eerder begint het jeugd-EK in Engeland voor Nederland namelijk met de poulewedstrijd tegen Duitsland. Mocht PEC in Alkmaar, of een week eerder thuis tegen Willem II, deelname aan de play-offs veiligstellen, dan zal de subtopper de jacht op een Europa-League-ticket mogelijk ook moeten vervolgen zonder de jonge mandekker.

Van den Berg begon bij PEC dit jaar drie keer in de basis en werd door coach Van 't Schip ook twee keer gebruikt als invaller. Het is daardoor aannemelijk dat Van Wonderen tijdens het EK een beroep wil doen op de speler van PEC. De bondscoach heeft hierover reeds contact gehad met Van 't Schip. Voordat de definitieve selectie bekend wordt gemaakt, zullen beide trainers opnieuw in conclaaf gaan over Van den Berg, waarbij het niet is uitgesloten dat de centrale verdediger het seizoen 'gewoon' afmaakt in Zwolle.