Elbers sluit aan bij PEC; Van den Berg traint vanwege liesklachten apart

De reserves kregen een pittigere training voor de kiezen met felle en korte partijvormen. Tot die groep behoorde onder meer Stanley Elbers, die in Staphorst nog ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege lichte enkelklachten. Elbers trainde voluit mee en lijkt dan ook beschikbaar voor de ontmoeting met AZ. Of Van den Berg zondag in Alkmaar beschikbaar is, is nog niet duidelijk.