'Elijah Just is een typische PEC Zwolle-voetballer'

Just is afkomstig uit de Olé Football Academy in Nieuw-Zeeland. De behendige tiener trainde de voorbije weken mee met de beloften van PEC Zwolle. Ook deed hij vorige week met het O19-team mee tegen de leeftijdsgenoten van SC Cambuur. Het verblijf van Just werd gisteren met twee weken verlengd. Naar verluidt wil de club hem in een later stadium definitief vastleggen.