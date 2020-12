En dat is twee: PEC verlengt wederom contract van een jonge basisspeler

De contractverlenging van de voormalige jeugdspeler hing al een tijdje in de lucht. Dean Huiberts, oud-DOS Kampen en neefje van oud-voetbalprof Max Huiberts, had weliswaar nog een jaar te gaan. Maar PEC Zwolle, waar Huiberts dit seizoen wekelijks in de basis staat, is zo tevreden over de ontwikkeling van de jonge middenvelder dat de Zwollenaren niet wilden afwachten.