En dat is twee: PEC voegt wederom aanvaller aan selectie toe

Eredivisie Vrouwen De voortduren­de zoektocht van PEC Zwolle Vrouwen naar stabili­teit

Met de wind in de Zwolse zeilen na het knappe gelijkspel tegen PSV, haalde PEC Zwolle vrouwen zondag bakzeil in eigen huis tegen Alkmaar: 2-3. Het lukt PEC maar niet om een stabiele factor te zijn in de eredivisie. Dat beaamde ook speelster Marit Auée (19). ,,Als we goed voetballen, dan voetballen we ook echt goed. En dan kunnen we van iedereen winnen. Is dat niet zo en vandaag was het niet goed, tja dan kunnen we dus ook van iedereen verliezen.”

5 december