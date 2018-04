Duidelijker kon aanvoerder Bram van Polen de wanvertoning van PEC Zwolle bij hekkensluiter FC Twente (2-0) niet verwoorden: ,,Blijven we zo voetballen, dan verdienen we de play-offs niet."

De ervaren linksback heeft er op dit moment een hard hoofd in dat PEC Zwolle zich gaat plaatsen voor het toetje van het seizoen: play-offduels die een Europees ticket moeten opleveren. Van de marge is amper wat over, de concurrentie ruikt bloed.

Van Polen: ,,Het is in uitwedstrijden elke keer hetzelfde liedje. Er hoeft maar iets te gebeuren, of het dondert bij ons in elkaar. Het voelt als vorig seizoen, toen we nog streden tegen degradatie."