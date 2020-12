Er valt wat te halen tegen Ajax, denkt de trainer van PEC Zwolle: ‘Benieuwd hoe brutaal we kunnen zijn’

Andere mindset

,,We moeten boven onszelf uitstijgen om in de Arena een goed resultaat te halen, om ze serieus pijn te kunnen doen”, vervolgt de coach van PEC. ,,Of dit het ideale moment is om Ajax te treffen? Je kunt jezelf van alles aan laten praten. Misschien zijn ze wel tot op het bot toe gemotiveerd. Bij de kansjes die we gaan krijgen, moeten we dodelijk zijn. We hebben al laten zien dat we tegenstanders onze wil op kunnen leggen. Ik ben benieuwd of wij ook zo brutaal in Amsterdam kunnen zijn. Alleen jammer dat er geen publiek zit. Spelen voor 50.000 man is voor elke speler een droom, dat is gewoon gaaf. Nu kom je in een kaal hok terecht, dat is niet leuk.”