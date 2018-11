Eredivisie (8), eerste divisie (4) of amateurs (3): Wie treft PEC in de achtste finale van de KNVB-Beker?

In het geval van PEC Zwolle, dat dinsdag in de tweede ronde simpel afrekende met De Graafschap (2-5), wordt een gunstige loting sinds de promotie in 2012 altijd verzilverd. In de afgelopen zes jaar liet de eredivisionist zich in het bekertoernooi nooit elimineren door een lager gerangschikte club. In het seizoen 2013/2014 kreeg PEC tot de halve finale niet-eredivisionist voor de kiezen, om vervolgens met zeges op NEC en Ajax beslag te leggen op de eerste prijs in de clubgeschiedenis.