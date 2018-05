Eredivisie-aanvoerders: PEC Zwolle heeft het beste kunstgras

PEC Zwolle Vrouwen incasseert Friese dreun in strijd om plek drie: 3-0

11 mei PEC Zwolle Vrouwen lijkt de derde plek in de eredivisie te kunnen vergeten. In een onderlinge ontmoeting met concurrent Heerenveen liep de ploeg van trainer Wim van der Wal in de kampioenspoule tegen een 3-0 nederlaag aan.