Esmee de Graaf ziet finale met Oranje Leeuwinnen in het water vallen

Bondscoach Sarina Wiegman had voor de aanvalster van PEC Zwolle een basisplaats in petto. De derde interland van De Graaf viel echter in het water. De scheidsrechter van dienst constateerde tijdens de warming van beide finalisten al dat de bal na een flinke wolkbreuk nauwelijks rolde op het speelveld in Algarve en besloot de eindstrijd af te gelasten. De wedstrijd wordt ook niet ingehaald, waardoor de Oranje Leeuwinnen op 6 april, als Noord-Ierland in het kader van de WK-Kwalificatie op bezoek komt, in Eindhoven voor het eerst weer in actie komen.