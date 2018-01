eSporter Bob namens PEC naar WK

Gamer Bob van Uden (18) speelde namens PEC Zwolle in de Nederlandse eDivisie. Voor de tweede seizoenshelft wordt hij vervangen door zijn voorganger Stefan Vellinga. Bob drong namelijk door tot de wereldtop. Hij hoopt nu in het shirt van PEC Zwolle tonnen aan prijzengeld te pakken en op deelname aan het WK.

Van Uden werd begin oktober gepresenteerd als nieuwe eSporter van PEC Zwolle. Het bericht zorgde voor twee soorten reacties: 'Briljante move, Van Uden is wereldklasse!' en 'PEC kan beter een nieuwe grasmat kopen'. De eerste groep, de gamers, weet door urenlange zolderkamersessies hoe de vork in de steel zit bij een spel als FIFA18. Hoe je skills oefent. Meespeelt in weekendleagues. Digitale spelerspakketjes bemachtigt met icons erin. En ze kijken graag naar FOX die de eDivisie uitzendt, inclusief prognoses en commentaar.

Niet-gamers zijn nu waarschijnlijk gestopt met lezen.

De wereld van millennials

Delano Limaheluw is creative director van Bundled, een bedrijf dat Van Uden en collega-eSporters begeleidt en coacht. Hij zegt: "Gamers zijn van alle leeftijden, maar het aantrekken van bekende eSporters zorgt voor profclubs als PEC voor een manier om door te dringen in de belevingswereld van millennials. Het publiek in stadions vergrijst, de interesse in de eDivisie neemt toe, op deze manier activeren zij jongeren die na 2000 zijn geboren en vergroting van naamsbekendheid."

Hij verwijst naar Youtubefilmpjes waarin uitpakken van digitale spelerspakketjes vier miljoen keer bekeken wordt. En het streamen van internationale toernooien waar een miljoen mensen naar kijken. Zoals dat van Barcelona bijvoorbeeld, eind januari, met een prijzengeld van tweehonderdduizend euro. "Daar gaat Bob ook naartoe." Eventueel prijzengeld dat niet wordt gedeeld. Want: "Hij speelt tegen een relatief lage onkostenvergoeding. eSporters van Feyenoord krijgen een maandsalaris. Die moeten daardoor eventueel een percentage afdragen."

Mindere prestatie

De hoofdrolspeler zelf meldt dat hij het leuk vindt om voor PEC uit te komen en dat hij jammer genoeg minder goed presteerde in de eDivisie dan gehoopt. "Mijn spel in de uitvoering van FIFA17 paste niet goed bij die van FIFA18, al won ik de laatste wedstrijden allemaal, waardoor PEC nog elfde staat van de achttien eDivisie-clubs. Inmiddels ben ik echter gewend en heb zoveel internationale wedstrijden gewonnen dat ik even nummer één van de wereld was. Dus ik maak het goed. Momenteel ben ik mondiale top vijf." De 25ste vertrekt hij op kosten van spelontwikkelaar EA Sports vijf dagen naar Barcelona. "En daarna verwacht ik mij te plaatsen voor het WK. In mijn PEC Zwolle shirt."

Van Uden trapt offline overigens ook een aardig balletje. "Ik ben keeper van Almere City Onder 19 en heb vijf jaar bij Ajax gespeeld met jongens als Justin Kluivert. Jongens die mij uitdagen vaak, via instagram, voor een potje FIFA18. Kansloos, natuurlijk." Wat hij zelf het leukst vindt? "Beide, ik wed op twee paarden."

'Wissel was afgesproken'

Vervanger Stefan Vellinga: "Ik maak het seizoen af namens PEC in de eDivisie. Toen Bob werd aangetrokken, was dat al afgesproken." Ook de CALO-student is offline een sportief type. Al noemt hij gamen wel degelijk topsport. "Op dit niveau moet je fysiek en mentaal erg fit zijn om te presteren. Het is een spel waarbij je continue voor langere tijd geconcentreerd moet zijn."