Etiënne Reijnen (33) stopt met voetballen; Zwollenaar gaat als scout en trainer verder bij PEC

,,Ik heb veel wedstrijden vanaf de zijkant moeten toekijken, iets wat je als voetballer zoveel mogelijk probeert te voorkomen", legt de met hardnekkige enkelklachten kampende Reijnen op de website van PEC uit. ,,De knoop doorhakken om definitief te stoppen is zeker geen makkelijke beslissing voor mij geweest, maar wel de enige juiste. Toch kan ik met veel genoegen terugkijken op al die jaren hier in Zwolle en ben ik blij dat ik komend seizoen in een andere rol betrokken blijf bij mijn club.”

Noord-Nederland, Israël en teleurstellende terugkeer

Reijnen brak vijftien jaar geleden daar bij FC Zwolle, de club uit zijn geboorteplaats en waar hij ook een groot deel van zijn opleiding genoot. In 2011 verdiende hij een transfer naar AZ. Die club diende hij 3,5 jaar, waarna de centrale verdediger verder naar het noorden trok. Zo was hij nog actief voor Cambuur en FC Groningen, voor hij in 2017 bij Maccabi Haifa in Israël aan zijn eerste buitenlandse avontuur begon.

Na alle omzwervingen keerde Reijnen, die in de winterstop al dichtbij een terugkeer was naar Zwolle, vorig jaar zomer terug bij PEC. Tijdens de onderhandelingen kwamen club en speler niet alleen een tweejarig contract overeen. Tevens werd min of meer afgesproken dat Reijnen na zijn actieve loopbaan een andere functie binnen de club zou bekleden.

Dat gebeurt een jaar eerder dan verwacht. Reijnen kwam na zijn terugkeer niet verder dan vier wedstrijden aan het begin van de competitie voor PEC, waarmee hij zijn totaal naar 144 officiële duels voor de Zwolse club tilde. In de voorbereiding liep Reijnen tegen Emmen in Coevorden een enkelblessure op. Doordat hij de draad daarna naar eigen zeggen te snel oppakte, moest hij opnieuw maanden revalideren. Eenmaal fit na de winterstop moest hij genoegen nemen met een rol als reserve en stelde trainer John Stegeman hem geen minuut meer op.

‘Extra speciaal om met PEC in eredivisie te spelen’

Reijnen: ,,Ik heb een hele fijne periode gehad als voetballer in Zwolle. Niet voor niets ben ik na veel omzwervingen in binnen- en buitenland vorig jaar zomer teruggekeerd bij deze club. Mijn meeste wedstrijden voor Zwolle heb ik in de Jupiler League gespeeld. Het was daarom ook extra speciaal om ook met deze club in de Eredivisie gevoetbald te mogen hebben. Waar ik in de beginjaren nog wel eens voor drieduizend man speelde, was het stadion dit jaar meerdere keren met 14.000 supporters uitverkocht. Mooi om te zien hoe de club in de tussentijd gegroeid is.”

PEC voegt Reijnen toe aan het scoutingsteam. Daar was ruimte na het vertrek van clubiconen Ben Hendriks en Albert van der Haar, die hun aflopende verbintenis niet verlengd zagen worden. Ook begint hij aan de trainerscursus, tot genoegen van technisch manager Mike Willems. ,,Ik ben blij dat Etiënne ondanks zijn keuze te stoppen met voetballen wel bij onze club betrokken blijft. Vanaf komend seizoen zal hij het scoutingsteam gaan versterken. Ik kijk er naar uit om met hem verder te werken in zijn rol als scout.”