Etiënne Reijnen stopt met voetballen; Zwollenaar gaat als scout en trainer verder bij PEC

,,Ik heb veel wedstrijden vanaf de zijkant moeten toekijken, iets wat je als voetballer zoveel mogelijk probeert te voorkomen", legt de met hardnekkige enkelklachten kampende Reijnen op de website van PEC uit. ,,De knoop doorhakken om definitief te stoppen is zeker geen makkelijke beslissing voor mij geweest, maar wel de enige juiste. Toch kan ik met veel genoegen terugkijken op al die jaren hier in Zwolle en ben ik blij dat ik komend seizoen in een andere rol betrokken blijf bij mijn club.”