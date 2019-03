Europees weekje voor PEC Zwolle begint met remise tegen AZ

AZ is traditioneel gezien niet de favoriete tegenstander van PEC Zwolle, maar zondag kreeg de eredivisionist de kans om de Alkmaarders pijn te doen. Het optreden van de bezoekers was zeer zwak, vooral voor rust, met amper fatsoenlijk spel en nauwelijks gevaar in de vijandelijke zestien. PEC Zwolle weigerde ervan te profiteren. Namli, Van Duinen, Paal; ze vonden keer op keer de sterke AZ-keeper Bizot op hun weg.

Van der Hart

Een voorsprong voor rust was verdiend geweest, en prettig bovendien. Zeker omdat PEC Zwolle in de tweede helft meeging in het niveau van AZ. De schwung was plotseling minder aanwezig. De nummer vier van de eredivisie kroop meer uit de schulp en werd zowaar gevaarlijk. Van der Hart, voor rust vooral natgeregend, moest zich een paar keer strekken op de 0-1 te voorkomen.