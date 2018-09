Ewald Koster met tulband: 'De verzorger zei dat ik eruit moest'

De wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 nederlaag) is zojuist afgelopen. Met de tulband om zijn hoofd loopt Koster naar de kleedkamers. ,,Het was kop tegen kop. Onze verzorger zei dat ik eruit moest, maar ik zei direct: dat gaat niet gebeuren. Dus ging ik weer het veld in.”

Timide

Koster, die vlak voor tijd nog dicht bij de 1-1 was, heeft genoten van de avond. ,,De supporters hebben er een prachtig feest van gemaakt. Dan wil je ze ook wat teruggeven. Het begin van ons was een beetje timide, maar na de 0-1 dachten we: nu gaan we er vol op. We hadden minstens een goal verdiend. PEC scoort uit de kluts, wij raken de paal. Dat maakt dan het verschil.”