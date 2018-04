Excelsior behoort tot het rijtje met favoriete tegenstanders van PEC

De laatste keer dat de Rotterdammers op het hoogste voetbalniveau van PEC wonnen, was in oktober 1986. In Zwolle werd het destijds 2-3. In de laatste tien onderlinge ontmoetingen in de eredivisie won PEC vijf keer en werd het vijf keer gelijk. Het zijn cijfers die het team van coach John van 't Schip hoop geven in tijden waarin het niet op rolletjes loopt.