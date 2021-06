Fans van PEC snel weer welkom bij trainingen; ook publiek bij oefenduel met SC Heerenveen

Voormalig PEC-spe­ler Kingsley Ehizibue na moeizaam seizoen bij 1. FC Köln: ‘Nog nooit zo’n intens jaar meegemaakt’

1 juni Met de 5-1 winst op Holstein Kiel, waardoor 1. FC Köln komend seizoen opnieuw in de Bundesliga speelt, sloot Kingsley Ehizibue (26) zaterdag zijn meest intense seizoen af. Hoe kijkt de Zwollenaar terug? En was de snelle rechtsback afgelopen winter echt in beeld bij zijn oude club PEC, als vervanger van de lang geblesseerde Sai van Wermeskerken?