FC Groningen en PEC Zwolle vinden het net volop tegen elkaar

In de laatste vier onderlinge eredivisie-ontmoetingen vielen er telkens minstens vier doelpunten. Zo eindigde het treffen in Zwolle eerder dit seizoen in een 3-2 zege voor PEC. Minder graag denkt die ploeg terug aan de nederlaag van een jaar geleden in Groningen: de ploeg van de toenmalige trainer Ron Jans ging destijds met 5-1 hard onderuit. Tegenwoordig is Jans technisch manager in het Noordlease Stadion.