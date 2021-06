FC Twente dichtbij akkoord met Virgil Misidjan (ex-PEC)

PEC Zwolle scoort twee keer in Eindhoven bij voorspelba­re nederlaag tegen PSV

13 mei De uitwedstrijd van PEC Zwolle bij PSV is al een enorme opgave. Dan helpt het niet als je de favoriet twee doelpunten in geschenkverpakking cadeau doet. In Eindhoven is de nummer twee van de eredivisie na een half uur al zeker van de zege, de teller stopt bij 4-2.