Feesten in badjas en eredivisie-einde met PEC in Emmen: de carrière van Etiënne Reijnen in beeld

foto'sDe spelerscarrière van Etiënne Reijnen is voorbij. De verdediger groeide op in Zwolle, zag de eredivisie vanuit de ogen van meerdere clubs, won de KNVB-beker, beleefde een mooi buitenlands avontuur en keerde afgelopen zomer terug bij de club die hem grootbracht. Nu is aan die periode een einde gekomen. Aan de hand van een paar foto’s, die lang niet een volledig beeld geven van zijn loopbaan, kijken we terug op vijftien jaar profvoetbal.

Volledig scherm © BSR AGENCY

De haren van Etiënne Reijnen, hier nog een broekie (19 jaar), wapperen in de wind. Het is juli 2006, en de verdediger staat voor zijn tweede seizoen bij FC Zwolle. Een echte Zwollenaar in de gelederen, dat vinden de supporters mooi. En het zal niet zijn laatste jaargang zijn in het - toen nog - Oosterenkstadion.

Volledig scherm © BSR AGENCY

Reijnen zet een tackle in op bezoek bij FC Den Bosch. FC Zwolle voetbalt dan nog in de Jupiler League, de competitie die de club graag achter zich wil laten om een stabiel eredivisiebestaan op te bouwen. Die eredivisie bereikt Reijnen al wat eerder: een paar weken na deze foto transfereert de Zwollenaar naar AZ. Het gevolg voor Reijnen is dat hij het kampioenschap van FC Zwolle niet meer meemaakt als selectiespeler, maar als supporter.

Volledig scherm © BSR AGENCY

Prijsloos blijft Reijnen niet. Hier viert hij (links) in badjas de winst van de KNVB-beker in 2013, toen AZ in De Kuip met 2-1 van PSV won. Reijnen speelde de hele wedstrijd. Zijn ploeggenoten Nick Viergever (midden) en Gilliano Wijnaldum (rechts) houden de dennenappel vast.

Volledig scherm © Orange Pictures

Na zijn vertrek bij AZ blijft Reijnen actief in het noorden van het land, bij SC Cambuur. Daar ontwikkelt hij zich in zijn eerste seizoen tot vaste waarde. Met de verdediger in de gelederen worden de Friezen knap twaalfde in de eredivisie met 41 punten. Reijnen zou dat seizoen eenmaal tot scoren komen, en niet in zomaar een wedstrijd: in het Abe Lenstra Stadion tekent hij voor de 2-2 (tevens eindstand) in de immer beladen derby.

Volledig scherm © BSR AGENCY

Regelmatig speelde Reijnen tégen PEC Zwolle. Zoals hier, in het shirt van FC Groningen, in duel met Stef Nijland. Het gaf hem altijd een apart gevoel, terugkeren in de stad waar hij ter wereld kwam. In totaal kwam Reijnen tot 81 wedstrijden voor FC Groningen. Daarna liet hij de eredivisie achter zich voor een bestaan in het buitenland.

Volledig scherm © BSR AGENCY

Na een avontuur bij de Israëlische club Maccabi Haifa, dat anderhalf jaar duurde, keerde Reijnen terug in de stad waar het ooit voor hem begon. Bij PEC Zwolle kwam hij, zo stelde de verdediger tijdens de voorbereiding op het seizoen, niet voor louter een mentorrol en een plekje op de bank. Hij wilde spelen, het liefst zo veel mogelijk wedstrijden.

Volledig scherm © BSR AGENCY