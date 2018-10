Finse finesse helpt PEC Zwolle omhoog

Het was zaterdagavond weer eens als vanouds in Zwolle. Niet eens zozeer vanwege het frisse voetbal, waarmee PEC met veel lef naar gaten speurde in de defensie van Excelsior. Nee, ook omdat de bezoekers nu eens niet met meer dan waar ze recht op hadden huiswaarts gingen. ,,Vanaf minuut één hadden we de juiste energie", constateerde trainer John van 't Schip terecht. Tegen een tamelijk ongeïnspireerd Excelsior, dat wel.