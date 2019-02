Fit PEC Zwolle scoort er ineens op los: ‘Maar de tegengoals waren te makkelijk’

Vier zeges op rij? Jaap Stam wil er het liefst nog niet over nadenken. Bovendien is er nog genoeg ruimte voor verbetering, stelt de trainer van PEC Zwolle in aanloop naar het uitduel met SC Heerenveen (zaterdag 18.30 uur).

In Zwolle blijft iedereen met beide benen op de grond staan. Stam laat geen moment onbenut om dat te benadrukken. Het is de bescheidenheid van de coach uit Kampen. Zweven na drie zeges op rij - tegen Feyenoord, Heracles en FC Utrecht - is geen optie.

Al heeft Stam geen reden om te klagen over het scorend vermogen van zijn ploeg. Negen treffers in drie wedstrijden, het is een wereld van verschil ten opzichte van de eerste seizoenshelft. ,,Dat is een mooi aantal, ja”, zegt Stam. ,,Daar werken we hard voor. En het zijn ook nog meerdere spelers die de doelpunten maken. De spelers gunnen elkaar wat. Mooi om te zien.”

Te makkelijk

Minder te spreken is Stam over de drie tegengoals tegen FC Utrecht. Te makkelijk weggegeven, stelt de trainer. ,,Als je uit een aanval helemaal zoekgespeeld wordt, kun je dat accepteren. Dan hebben we in elk geval gedaan wat we konden doen. Maar tegen Utrecht waren het doelpunten waar we wél wat aan konden doen. Het is fantastisch dat we in de slotfase nog drie goals konden maken, maar dat kan niet elke week als je zulke doelpunten weggeeft.”

Desondanks kan PEC Zwolle in Friesland de vierde zege op rij boeken. Stam heeft de beschikking over een fitte selectie. Alleen de al langer afwezige Dico Koppers is nog niet wedstrijdfit. Tegenstander SC Heerenveen staat dertiende en heeft twee punten minder. ,,We spelen tegen een ploeg die de resultaten nog niet heeft behaald, maar wel goed kan voetballen. Komen ze in hun spel en krijgen ze het publiek achter zich, dan kan het heel lastig worden daar.”