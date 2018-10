Flemming: ‘Duidelijk dat ik meer ben dan alleen gelegenheidsspits’

De laatste speler die in het bekertoernooi viermaal wist te scoren in één wedstrijd, was Patrick Gerritsen in 2015, in het shirt van amateurclub Excelsior’31 uit Rijssen. Hij werd dinsdagavond uit de boeken geknald door Zian Flemming, die bij De Graafschap (2-5) flink uithaalde.

Net als zaterdag mocht Flemming na afloop van de wedstrijd het hele mediacircus af om zijn verhaal te doen. De wedstrijdbal kreeg hij meer naar huis. Niet voor niets: de Amsterdammer had tegen De Graafschap de smaak flink te pakken. Voor rust scoorde hij driemaal, na de pauze kwam daar nog een vierde treffer bij. ,,Een hattrick maken is heerlijk, maar die had ik al in de rust. Ik wilde nog wel even doorgaan en gelukkig scoorde ik nog een keer”, zei Flemming.

Trainen

Bijna elke dag blijft Flemming na de training nog even op het veld staan om aan zijn afronding te werken. Het is een ritueel. Kingsley Ehizibue en Ruben Ligeon verzorgen dan de voorzetten. Het afwerken gaat Flemming mede daardoor steeds beter af. ,,Is het intuïtie? Misschien. Maar het is ook trainbaar. Ik ben ervan overtuigd dat het werkt. Ik vind het ook gewoon leuk, haal er veel plezier uit. Dat ik het uiteindelijk hier in een wedstrijd kan laten zien, geeft een hoop voldoening.”