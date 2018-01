Flinke domper voor PEC: ook Thomas en Saymak ontbreken in kwartfinale

De middenvelders kwamen niet ongeschonden uit de strijd met Vitesse afgelopen zaterdag en moeten het bekerduel in Alkmaar laten schieten met lichte blessures. Thomas en Saymak ontbraken ook in de laatste wedstrijd van 2017, uit bij ADO Den Haag. Zij werden toen vervangen door Erik Bakker en Wouter Marinus. De verwachting is dat zij vanavond opnieuw spelen.