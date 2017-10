Flitsende start tegen ADO Den Haag levert PEC Zwolle clubrecord op: 2-0

Zowel Parzyszek als Namli vond al eens het net in het KNVB-bekertoernooi, maar scoren in de eredivisie lukte nog niet. Tot vanavond. Al na elf minuten zat PEC Zwolle op rozen. Eerst profiteerde Parzyszek van een misser van ADO Den Haag-verdediger Thomas Meissner. De Poolse spits kon vervolgens recht op keeper Robert Zwinkels af, de afwerking was overtuigend (1-0).

Een paar minuten later was Namli de gelukkige. De buitenspeler kwam naar binnen, haalde uit en zag de houdbare bal in de korte hoek verdwijnen (2-0). ADO Den Haag stond erbij en keek ernaar, de ploeg wist niet wat het overkwam in het kolkende stadion van PEC Zwolle.

Grote kansen volgden voor de ploeg van trainer John van ’t Schip. Mustafa Saymak, Parzyszek, Namli; geen van hen kreeg de 3-0 op het scorebord. PEC Zwolle had de wedstrijd al voor rust definitief moeten beslissen, maar hield ADO Den Haag onbedoeld in leven. Grote tegenvaller voor PEC was het geblesseerd uitvallen van Youness Mokhtar. Hij werd vervangen door Terell Ondaan.

Na rust ging de Zwolse storm wat liggen en kreeg ADO Den Haag ruimte om eruit te komen. Zonder groot gevaar te stichten, overigens. Aan de andere kant bleef de derde treffer van PEC Zwolle uit. Parzyszek en rechtsback Kingsley Ehizibue hielpen onder meer een droomkans om zeep, het was niet de enige slecht uitgevoerde counter.

Dankzij de verdiende zege op ADO Den Haag heeft PEC Zwolle een nieuw clubrecord in handen. Zes thuiswedstrijden op rij drie punten pakken, het lukte de club niet eerder in de historie.

PEC Zwolle – ADO Den Haag 2-0 (2-0). 7. Piotr Parzyszek 1-0, 11. Younes Namli 2-0.