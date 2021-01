Fortuna blufte PEC Zwolle af, zagen Clement en Stegeman: ‘We hebben gefaald met elkaar’

Met name voor rust had PEC Zwolle helemaal niets te zeggen tegen de concurrent uit Sittard. ,,We zijn vanaf de eerste minuut afgebluft”, vond Clement. ,,Fortuna zette ons vol onder druk, maar wij legden niet de energie erin die nodig was om daar onderuit te spelen. Dan ga je dus heel grote kansen weggeven.”

En dat deed PEC. Fortuna profiteerde overigens pas na rust, maar de Zwollenaren waren niet in staat om het tij te keren. ,,We hebben gefaald met elkaar”, meende coach Stegeman. ,,Dat is kwalijk. Ik had graag een punt gepakt vanavond, maar dat was niet terecht geweest. Fortuna Sittard was in alles agressiever. Ik vind dat we veel te weinig hebben gebracht.”