Fortuna Sittard geeft dramatisch PEC Zwolle het nakijken: 3-0

PEC Zwolle blijft door een 2-0 nederlaag tegen Fortuna Sittard in de degradatiezone bivakkeren. Op het zeldzame verlies tegen een gepromoveerde club viel in Limburg niet af te dingen: 3-0.

Zoals wel vaker dit seizoen, ging het voor rust al mis voor PEC Zwolle. Trainer John van ’t Schip hield vast aan het elftal waarmee het armetierige De Graafschap dinsdag nog werd gekraakt in het bekertoernooi (2-5). Daardoor werd Gustavo Hamer ook in Limburg op het middenrif geflankeerd door Ouasim Bouy en Denis Genreau. Darryl Lachman, die in het hart van de defensie opnieuw de voorkeur kreeg boven Sepp van den Berg, leidde binnen vijf minuten met lelijk balverlies de openingstreffer in. De geheel vrijstaande Finn Stokkers ontving de bal en zette Fortuna Sittard, dat donderdag in Nijmegen nog met meer moeite de achtste finale van het bekertoernooi bereikte, meteen op voorsprong met een fraaie knal in de verre hoek: 0-1.

Doelpoging

Veel beter werd het daarna lange tijd niet bij PEC Zwolle. Daarvoor kwam het veel te statisch, slordig en angstig voor de dag. Fortuna speelde compact en liet de bezoekers steeds de lange bal hanteren. Tekenend voor de dramatische eerste helft was dat PEC pas na 35 minuten een eerste doelpoging noteerde, waarbij Van Duinen huizenhoog over schoot. Diezelfde Van Duinen had niet veel later alsnog de gelijkmaker op de schoen, maar de weifelende Fortuna-doelman Alexei Koselev corrigeerde zichzelf door met de voet te redden.

Ook Van ’t Schip begon daarna in de rust met repareren. De coach bracht Sepp van den Berg en de van een liesblessure herstelde Vito van Crooij voor Lachman en Bouy. Tot een ander spelbeeld leidde dat aanvankelijk niet. Integendeel. Opnieuw was het Fortuna dat de klok sloeg en dat via Lars Hutten met een schot op de paal zelfs dichtbij de beslissende treffer kwam. PEC-keeper Mickey van der Hart had voor rust een grotere marge al voorkomen door Lisandro Semedo met de voet van het scoren af te houden.

Beschamend

Dat lukte de herboren sluitpost niet nadat arbiter Christiaan Bax halverwege de tweede helft gedecideerd naar de penaltystip wees toen Thomas Lam voor zijn neus en zonder bal in de buurt een overtreding beging. Mark Diemers besliste het duel door de bal vanaf elf meter onberispelijk in de bovenhoek te schieten. PEC probeerde het daarna nog wel, maar bij die ene keer dat de Zwolse equipe nog doel trof via invaller Gianluca Scamacca, had Bax een overtreding gezien van Van Duinen. Het werd vervolgens nog erger voor PEC, omdat de leidsman aan de overkant ook een fout zag en andermaal een penalty toekende aan de thuisclub. Diemers maakte het beschamende verlies van de bezoekers compleet door ook die strafschop te verzilveren en de eindstand op 3-0 te bepalen.

Daardoor leed PEC op pijnlijke wijze de eerste nederlaag in twaalf uitduels met gepromoveerde clubs en heeft het de weg omhoog nog altijd niet te pakken. Doordat andere clubs onderin wel wonnen is PEC in Sittard zelfs dichter tegen de degradatiestreep aan gekropen.