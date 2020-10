Fouten nekken PEC Zwolle tegen PSV: ‘We zijn door onze naïviteit afgeslacht’

Drie foutjes, drie goals. En zo stond er halverwege al een 0-3 tussenstand op het scorebord in het lege stadion. ,,We waren te naïef”, vonden Van Polen en Stegeman. De aanvoerder voegde toe: ,,We hebben veel vertrouwen, dat mag nu niet weg zijn. Maar we wilden heel graag tegen een topploeg laten zien dat we goed zijn.”